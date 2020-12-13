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Україна

Арбітражний суд визнав право України на обмеження експорту лісу

  • Свідров Олексій
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експорт лісу

Арбітражний суд визнав, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин. Про це написав у Facebook заступник міністра економіки Тарас Качка.

Він підкреслив, що існуюча заборона експорту 2005 року визнана судом повністю правомірною.

«Водночас арбітри визнали, що заборона 2015 року має бути відкоригована з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності у відповідності зі статтями 290 та 293 Угоди про асоціацію», – додав він.

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Заходи з коригування мають бути здійснені у співпраці з ЄС.

«Що є зрозумілим, оскільки хижацький попит з боку компаній ЄС є рушієм незбалансованого експорту лісу (про що свідчать репорти Earthsight) і створює загрозу для Карпатського регіону, про що говорять виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен», – зазначив Качка.

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