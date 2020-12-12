Канада ратифікувала угоду про спільне аудіовізуальне виробництво з Україною

Президент Володимир Зеленський вітає ратифікацію Канадою Угоди про спільне аудіовізуальне виробництво з Україною. Про це повідомляє прес-служба ОП.

«Дякую Канаді та особисто прем’єр-міністру пану Трюдо за завершення всіх процедур, необхідних для набуття чинності цією угодою. Вона дає нові потужні можливості для розвитку теле- та кіноіндустрії в Україні, для спільного виробництва аудіовізуального контенту та дистрибуції проектів на міжнародному ринку. Впевнений, це зробить нашу двосторонню співпрацю ще більш плідною, а зв’язки між людьми наших країн ще тіснішими», – зазначив він.

Умови спільного виробництва українські продюсери зможуть претендувати в Канаді на бюджетну підтримку, податкові пільги та знижки при дистрибуції. Відповідну підтримку матимуть і канадські теле- та кіновиробники, які зніматимуть в Україні.

Документ набуде чинності 1 січня 2021 року.