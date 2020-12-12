В Україні тестуватимуть на COVID-19 усіх, хто має ознаки респіраторного захворювання

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні будуть тестувати людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання, незалежно від того, чи відповідає симптоматика коронавірусній хворобі.

«Будь-які респіраторні захворювання – будуть проводити ПЛТ-тести, щоб підтвердити чи спростувати діагноз COVID-19», – зазначив він.

В МОЗ хочуть робити не менше, ніж 1 мільйон тестів на місяць.

При цьому, за словами Степанова, тестування буде безкоштовним.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні оновили стандарти медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» у частині підходів до тестування.

Так, ПЛР-тести будуть робити українцям, які мають:

підозру на COVID-19;

ознаки тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС);

ознаки інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;

ознаки пневмонії.

Попереднє скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять наступним особам з:

підозрою на COVID-19;

ознаками ТГРС;

ознаками інших ГРВІ;

ознаками пневмонії;

що були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19;

що повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням COVID-19;

що підлягають плановій госпіталізації.

Позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 повинен бути підтверджений за допомогою ПЛР. Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або ймовірного випадку захворювання на COVID-19.