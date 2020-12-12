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Здоров'я

В Україні тестуватимуть на COVID-19 усіх, хто має ознаки респіраторного захворювання

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до В Україні тестуватимуть на COVID-19 усіх, хто має ознаки респіраторного захворювання
Максим Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні будуть тестувати людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання, незалежно від того, чи відповідає симптоматика коронавірусній хворобі.

«Будь-які респіраторні захворювання – будуть проводити ПЛТ-тести, щоб підтвердити чи спростувати діагноз COVID-19», – зазначив він.

В МОЗ хочуть робити не менше, ніж 1 мільйон тестів на місяць.

При цьому, за словами Степанова, тестування буде безкоштовним.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні оновили стандарти медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» у частині підходів до тестування.

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Так, ПЛР-тести будуть робити українцям, які мають:

  • підозру на COVID-19;
  • ознаки тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС);
  • ознаки інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;
  • ознаки пневмонії.

Попереднє скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять наступним особам з:

  • підозрою на COVID-19;
  • ознаками ТГРС;
  • ознаками інших ГРВІ;
  • ознаками пневмонії;
  • що були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19;
  • що повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням COVID-19;
  • що підлягають плановій госпіталізації.
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Позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 повинен бути підтверджений за допомогою ПЛР. Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або ймовірного випадку захворювання на COVID-19.

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