В МЗС привітали висновок Міжнародного кримінального суду у справі щодо ситуації в Україні

Міністерство закордонних справ вітає такий висновок Міжнародного кримінального суду, який завершив попереднього вивчення подій, що мали місце в Україні починаючи з 20 лютого 2014 року.

«Прокурор дійшла висновку про те, що Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію розглянути справу по суті і вона готова розпочати розслідування», – йдеться в повідомленні.

В МЗС вважають, що залучення інструментів Міжнародного кримінального суду дозволить притягнути до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях Криму та Донбасу.

«Незалежно від їхніх політичних посад, на лаві підсудних мають опинитися всі особи, які вчиняли і вчиняють страшні злочини проти України та Українського народу. У рамках наступного етапу справа передається на розгляд суддів Досудової палати Міжнародного кримінального суду для ухвалення рішення про відкриття повноцінного кримінального розслідування», – додали в відомстві.

Підкреслюється, що дане рішення – це чіткий сигнал підтримки світовою спільнотою невідворотності правосуддя за скоєні в Україні злочини.