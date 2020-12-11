Журналіст Бутусов подасть до суду на Міноборони України

Журналіст Юрій Бутусов має намір подати до суду на Міністерство оборони України. Про це він написав у Facebook.

«Міністр оборони Андрій Таран збрехав про проведення зі мною співбесіди, збрехав про причини відмови в наданні мені посади – замість цього мені нахамили на сайті МО. Буду змушений подавати до суду на Міноборони і вимагати офіційних вибачень і видалення образ на мою адресу, прошу допомоги правозахисників», – йдеться в повідомленні.

Бутусов підкреслив, що Міноборони не пропонувало йому жодної посади.

«Якби зі мною провели зустріч, якби я зміг роз’яснити суть моєї програми, які кадри я збираюся залучати до роботи, і після нашої бесіди мені б написали відмову – дії Міноборони мали б якусь логіку. Але всього цього не було», – додав журналіст.

Нагадаємо, 8 грудня стало відомо, що Міністерство оборони України пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага.

Пізніше Міністерство оборони заявило, що кадрові служби поспілкувалися з ним, але нібито не знайшли вакансій для нього, які б влаштували усіх.

«Призначення на посади в Міноборони здійснюється відповідно до законів України і ця процедура не може бути переглянута. Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати “міністра оборони”, ані для авторів чудесних “програм”, в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з “комплексом Наполеона», – повідомили у відомстві.