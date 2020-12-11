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Політика

В МВД відреагували на заочний арешт Марківа в РФ

  • Свідров Олексій
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Віталій Марків

Заочний арешт нацгвардійця Віталія Марківа в Россійській Федерації є продовженням пропагандистської кампанії проти України та її захисників. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

«Путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як кажуть у Росії “На воре и шапка горит”. Україна ніколи не залишить свого солдата», – зазначив глава МВД Арсен Аваков.

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11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт українського військового Віталія Марківа за ніби то причетність до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі та його перекладача громадянина РФ Андрія Міронова.

В липні 2019 року Марківа засудили до 24 років тюремного ув’язнення за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі в ході боїв за Слов’янськ в травні 2014 року.

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3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілану повністю виправдав його.

Президент України Володимир Зеленський назвав звільнення Марківа перемогою справедливості.

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