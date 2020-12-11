В МВД відреагували на заочний арешт Марківа в РФ

Заочний арешт нацгвардійця Віталія Марківа в Россійській Федерації є продовженням пропагандистської кампанії проти України та її захисників. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

«Путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як кажуть у Росії “На воре и шапка горит”. Україна ніколи не залишить свого солдата», – зазначив глава МВД Арсен Аваков.

11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт українського військового Віталія Марківа за ніби то причетність до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі та його перекладача громадянина РФ Андрія Міронова.

В липні 2019 року Марківа засудили до 24 років тюремного ув’язнення за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі в ході боїв за Слов’янськ в травні 2014 року.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілану повністю виправдав його.

Президент України Володимир Зеленський назвав звільнення Марківа перемогою справедливості.