«Шахтар» встояв в матчі з «Інтером», і пройшов до Ліги Європи 2020/2021

Донецький «Шахтар» зумів здобути потрібний результат в матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 років проти міланського «Інтера».

Зустріч завершилася нульовою нічиєю.

«Усі шляхи є несповідимими: ми не знаємо, що на нас чекає в майбутньому. Гадаю, в другій частині сезону, 2021 року, ми подолаємо також наш цікавий і чудовий шлях. Ми минулого сезону дісталися півфіналу – це був успіх. Сподіваюся, цього сезону дістанемось ще далі й будемо ще успішнішими. Проте зараз нам слід зосередитись на внутрішньому чемпіонаті, а про Лігу Європи ми ще матимемо час подумати. Найважливіше – те, що ми прямуємо далі. Єврокубкова весна в нас буде», – сказав після матчу головний тренер Луїш Каштру.

Таким чином, «Шахтар» набрав 8 балів, і завершив груповий етап на третьому місці. Навесні гірники продовжать виступи в Лізі Європи.

«Інтер» – «Шахтар» – 0:0

«Інтер»: Хандановіч – Шкрініар, де Врей, Бастоні (Д’Амброзіо, 85) – Хакимі (Дарміан, 85), Барелла, Брозовіч, Гальярдіні (Санчес, 76), Янг (Перішич, 68) – Лукаку, Мартінес (Еріксен, 85)

«Шахтар»: Трубін, Додо, Бондар, Вітао (Хочолава, 36), Матвієнко, Степаненко (к), Майкон, Коваленко, Марлос (Патрік, 64), Тайсон (Дентіньо, 86), Тете (Соломон, 65)

Попередження: Гальярдіні, Хакимі, Брозовіч – Вітао, Трубін