На прямих переговорах лідерів держав-учасниць Нормандського формату можна досягти найбільш відчутних результатів щодо просування до миру на Донбасі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Шлях до миру завжди тернистий. Але це шлях, яким мають пройти обидві сторони. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу та, головне, мешканцям на Донбасі, що саме ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей», – зазначив він.

Президент підкреслив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб.

Зеленський додав, що попри складнощі вперше за роки війни вдалося встановити реальний режим припинення вогню, який в цілому триває з 27 липня 2020 року. Завдяки цьому вдалося зберегти десятки життів українських військових і цивільних.