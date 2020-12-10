США і Україна обговорили перспективи оборонної співпраці

Заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Про це повідомляє прес-служба ОП.

«Співрозмовники обговорили перспективи та шляхи подальшого розвитку й поглиблення двосторонніх відносин між Україною та США в безпековій, оборонній, воєнно-економічній та військово-технічній сферах. Особлива увага приділялася можливостям структурування наявних двосторонніх форматів співпраці та обміну досвідом з питань національної безпеки й оборони, що є важливими для обох країн», – йдеться в повідомленні.

Машовець наголосив на необхідності розширення двосторонньої взаємодії у контексті зміцнення обороноздатності України та надання Сполученими Штатами сприяння й практичної допомоги.

Квін підтвердила незмінність підтримки України з боку США, зокрема в межах американського пакету допомоги сектору національної безпеки і оборони, та відзначила важливість продовження оборонних реформ в Україні для досягнення максимальної ефективності військової допомоги з боку Сполучених Штатів.