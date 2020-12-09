Україна отримала 600 млн євро від ЄС і підписала угоду на 640 млн євро з ЄІБ

Україна отримала від Європейської Комісії 1-й транш в рамках нової (виняткової) програми макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС номінальним обсягом 600 млн євро у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125 % з терміном погашення у червні 2035 року. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

«Ми вдячні Європейській Комісії за надану підтримку, що безумовно є черговим відображенням стратегічного партнерства між Україною та Європейським Союзом. Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування видатків державного бюджету, що сприятиме підтриманню фінансової стабільності в України», – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Я глибоко вдячний нашим партнерам у ЄС і особисто Президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віце-президенту Валдісу Домбровскісу за їхній особливий внесок та підтримку нашої країни у складний час. Цей жест допомоги є черговим проявом солідарності європейських партнерів з Україною та підтримки наших зусиль щодо подальшого впровадження реформ», – прокоментував президент Володимир Зеленський.

Зазначається, що загальна сума пільгової кредитної допомоги ЄС, отриманої Україною в рамках реалізації протягом 2014 – 2020 років п’яти програм макрофінансової допомоги, сягнула 4,41 млрд євро.

Також Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та уряд України підписали сьогодні три кредитні угоди загальною сумою у 640 млн євро задля підтримки сталого зростання України та добробуту її громадян.

«Сьогодні ми інвестуємо 640 млн євро у ремонт та модернізацію інфраструктури, що постраждала від конфлікту на сході України; у покращення якості та надійності громадського транспорту у майже 20 містах України; а також у модернізацію 183 км автомобільних доріг у Луганській області. Це означає, що українці отримають вигоду від сучасних, безпечних і швидких дорожніх сполучень, а також нових можливостей для бізнесу, які вони приносять», – сказав президент ЄІБ Вернер Хойєр.

Із цієї суми 340 млн євро підуть для відновлення інфраструктури, 200 млн євро – на покращення громадського транспорту і 100 млн євро – на покращення дорожнього сполучення на сході України.