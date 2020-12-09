Названі умови отримання Україною другого траншу ЄС

У Європейському союзі заявили, що Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги після виконання ряду умов.

Меморандумом про взаєморозуміння передбачені вісім конкретних кроків.

Йдеться про управління державними фінансами, боротьбу з корупцією, поліпшення бізнес-клімату та управління державними підприємствами.

У зв’язку з цим Єврокомісія тісно співпрацює з українською владою над своєчасним виконанням цих узгоджених програмних умов.

Раніше стало відомо, що Україна отримала від Європейської Комісії 1-й транш в рамках нової (виняткової) програми макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС номінальним обсягом 600 млн євро у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125 % з терміном погашення у червні 2035 року.