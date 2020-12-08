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Економіка

Проект закону Держбюджету-2021 розглянуть 15 грудня

  • Свідров Олексій
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Держбюджет України на 2021 рік

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що розгляд проекту закону державного бюджету України на 2021 року у Верховній Раді призначений на 15 грудня.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про пріоритети Державного бюджету України на 2021 рік.

Крім цього, народні депутати розглянуть ще кілька законопроектів.

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Серед них продовження на рік дії закону про статус на Донбасі (№4467).

Також пройде голосування за законопроект №4470 про повернення повноважень Національному агентству з питань запобігання корупції.

Ним пропонується відновити повноваження з встановленням окремих особливостей щодо порядку реалізації Національним агентством повноважень стосовно них, що спрямовані на забезпечення неухильного дотримання гарантій їхньої незалежності

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