Проект закону Держбюджету-2021 розглянуть 15 грудня

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що розгляд проекту закону державного бюджету України на 2021 року у Верховній Раді призначений на 15 грудня.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про пріоритети Державного бюджету України на 2021 рік.

Крім цього, народні депутати розглянуть ще кілька законопроектів.

Серед них продовження на рік дії закону про статус на Донбасі (№4467).

Також пройде голосування за законопроект №4470 про повернення повноважень Національному агентству з питань запобігання корупції.

Ним пропонується відновити повноваження з встановленням окремих особливостей щодо порядку реалізації Національним агентством повноважень стосовно них, що спрямовані на забезпечення неухильного дотримання гарантій їхньої незалежності