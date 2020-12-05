У Києві відкрили пам’ятник Леоніду Каденюку

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті на Байковому кладовищі пам’ятника українському космонавту Леоніду Каденюку. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Монумент відкритий у 23-тю річницю повернення його з космосу на Землю на шатлі «Колумбія».

«Леонід Каденюк багато зробив для України, і Україна повинна хоч щось зробити для нього. Я вважаю, що ми дуже вчасно все зробили, адже 28 січня Леоніду Каденюку виповнилося б 70 років, і людям буде куди прийти та вшанувати його пам’ять», – зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна повинна робити все, щоб відновити аерокосмічну галузь.

«А без таких людей, як Каденюк, це неможливо. І вони не можуть з’явитися просто так – потрібно вшановувати історію. Це обов’язок держави», – сказав він.