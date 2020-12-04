В Україні відновили покарання за недостовірне декларування

Верховна Рада України ухвалила законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів.

Так, якщо розбіжність відомостей в декларації чиновника і достовірних становить від 500 до 4000 прожиткових мінімумів (від 1 млн грн до 8,8 млн грн), або чиновник навмисне не подав декларацію, йому буде загрожувати штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів ( від 42 500 грн до 51 000 грн), або громадські роботи від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо така розбіжність складе більше 4000 прожиткових мінімумів, чиновнику загрожує штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 51 000 грн до 85 000 грн), або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що поданий до Верховної Ради законопроект 4460-д не передбачає позбавлення волі ані за умисне декларування недостовірної інформації, ані за умисне неподання декларації.