Представники ВР обговорили з послами G7 проблему з e-декларуванням в Україні

Керівництво Верховної Ради та представники фракцій і груп Парламенту обговорили з послами країн G7 відновлення ефективної діяльності антикорупційних органів в Україні.

Зазначається, що в Парламенті є згода щодо необхідності якнайшвидше відновити ефективну діяльність антикорупційних органів та роботу системи е-декларування, зокрема повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

В ВР також створено робочу групу, яка працює над вирішенням трьох ключових питань: відновлення відповідальності за недостовірне декларування; створення дійсно ефективних механізмів роботи антикорупційних органів, а також збалансування умов діяльності органів влади, зокрема Конституційного Суду України.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, представники уряду, парламенту, Офісу Президента, правоохоронних органів, очільники НАБУ та НАЗК, міжнародні партнери України та президент Володимир Зеленський провели нараду щодо проблемі навколо КСУ.

Нагадаємо, у Верховній Раді створили робочу групу для розробки законопроектів з питань електронного декларування та діяльності Конституційного Суду України.