Посольство Угорщини відреагувало на ситуацію на Закарпатті

Депутати Сюртівскої сільської об’єднаної територіальної громади під час прийняття присяги співали молитву угорців. Про це повідомляє посольство Угорщини в Україні, передає «Європейська правда».

«З’ясувалося, що людина, яка зробила запис і опублікувала його з очевидно недоброзичливою метою – яка, до речі, є членом сім’ї політика, який зазнав поразки на виборах – навмисно не записала державний гімн України, який пролунав в кінці сесії, і тільки після цього присутні заспівали національну молитву угорців, якій кілька сотень років, і яка згодом стала державним гімном Угорщини», – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що закон України гарантує використання національних символів для національних меншин.

«Це стало можливим завдяки такому зразковому і сучасному законодавчому положенню, і зараз вже десятиліттями спостерігається практика, згідно з якою в поселеннях, де проживають угорці, присутні угорські національні кольори, а під час урочистостей лунає національна молитва. Ми сподіваємося, що ця прекрасна і високо цінуємо традиція поваги до різних національностей і меншин буде безперешкодно тривати в Україні», – додали в посольстві.

Нагадаємо, що депутати Сюртовскої сільської об’єднаної територіальної громади після прийняття присяги заспівали гімн Угорщини.

Після цього Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини Іштвана Ійдярто.