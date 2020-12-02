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Наука Технології

Політ на Марс через 4-6 років, – Маск дав свій прогноз

  • Свідров Олексій
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Політ на Марс

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск назвав терміни відправки людини на Марс. Про це повідомляє CNBС.

«З високою часткою ймовірності, я думаю, протягом шести років. Якщо нам пощастить, то, може, і за чотири роки», – зазначив він.

У той же час Маск заявив, що протягом найближчих двох років на Марс буде відправлений корабель без екіпажу.

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Нагадаємо, перші космічні туристи, які відправляться на кораблі Crew Dragon корпорації підприємця Ілона Маска SpaceX на Міжнародну космічну станцію (МКС), підписали контракт.

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