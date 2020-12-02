Політ на Марс через 4-6 років, – Маск дав свій прогноз

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск назвав терміни відправки людини на Марс. Про це повідомляє CNBС.

«З високою часткою ймовірності, я думаю, протягом шести років. Якщо нам пощастить, то, може, і за чотири роки», – зазначив він.

У той же час Маск заявив, що протягом найближчих двох років на Марс буде відправлений корабель без екіпажу.

Нагадаємо, перші космічні туристи, які відправляться на кораблі Crew Dragon корпорації підприємця Ілона Маска SpaceX на Міжнародну космічну станцію (МКС), підписали контракт.