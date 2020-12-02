ВР дала старт для легалізації криптовалют в Україні

Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект 3637 «Про віртуальні активи», який передбачає легалізацію криптовалют.

«За» дане рішення проголосували 230 депутатів.

Автор документа Олексій Жмеренецкій заявив, що експерти оцінюють обсяг транзакцій в Україні з віртуальними активами близько 150-200 мільйонів доларів в день, а капіталізація віртуальних активів становить понад 2 мільярди доларів.

За його словами, підприємці в сфері віртуальних активів працюють повністю в тіні і не можуть реєструватися, захищати свої права в суді, укладати контракти, стартапи тікають з України або реєструються в іноземних юрисдикціях.

Регулятором ринку криптовалют в Україні буде Міністерство цифрової трансформації.

Глава відомства Михайло Федоров підкреслив, що міжнародні криптокомпанії відтепер зможуть реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.