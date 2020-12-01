УАФ оскаржить технічну поразку проти Швейцарії в рамках Ліги Націй

Українська асоціація футболу підтвердила інформацію про те, що отримала від УЄФА мотиваційну частину свого рішення про присудження збірній України технічної поразки в матчі, що не відбувся проти Швейцарії.

Зазначається, що юристи УАФ ретельно аналізують отриманий документ і готують оскарження до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

«Після ознайомлення з повним текстом документу наші міжнародні юридичні колеги вбачають грунтовні підстави для перегляду справи в CAS. Тому з оптимізмом очікуємо початку розгляду справи в Лозанні. Підтримуємо й віримо в нашу збірну!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Апеляційний комітет УЄФА присудив технічну поразку збірній України у матчі проти збірної Швейцарії в рамках Ліги Націй, який повинен був пройти 17 листопада 2020 року.