Українська влада проведе консультації щодо посилення карантинних обмежень

Сьогодні, 30 листопада 2020 року, пройде нарада, на якій дадуть прогноз щоло розвитку епідемічної ситуації та визначяться, чи потрібно впроваджувати повний локдаун в Україні і коли. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В ній приймуть участь представники Кабінету Mіністрів, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусної інфекції, зокрема Міністерства охорони здоров’я, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства внутрішніх справ, а також Ради національної безпеки і оборони.

«Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка. Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров’я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути», – заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше стало відомо, що у п’ятницю, 6 грудня 2020 року, Верховна Рада розгляне питання про посилення обмежувальних заходів для боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Вчора народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що Кабінет міністрів України має намір ввести повний локдаун по всій країні з 24 грудня до 15 січня 2021 року.

Нагадаємо, керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що питання щодо введення повного локдауну буде розглянуте через тиждень, коли будуть відомі перші результати карантину вихідного дня.