Садовий виступає проти будь-яких обмежень у Львові на Різдво

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що в місті стабільна ситуація із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.

«У нас по Львову ситуація в принципі рівно тримається по кількості людей, які захворіли, і по ліжкомісцях. Ми маємо близько 49% ліжок зайнятих у наших міських комунальних лікарнях», – зазначив він.

Також він висловив свою думку про можливий локдаун, підкреслив, що у Львові на Різдво не будуть діяти ніякі заборони.

«Зараз йдеться про локдаун. Уряд ще не вирішив кінцево, як він буде виглядати, але він має бути індивідуальним та враховувати специфіку кожного регіону. Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди є особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть. Я дотримуюсь думки, що потрібно щодня моніторити ситуацію і більше робити посилів з точки зору маскового режиму та дотримання карантинних обмежень. Воно може дати більший ефект, ніж просто різко все зупинити. Жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста. По країні потрібно дивитись, де яка готовність є, тому що якщо медична система є готова, то це один варіант, якщо не готова — треба закривати. Ми у Львові поки що тримаємо ситуацію», – підкреслив Садовий.

Раніше народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що Кабінет міністрів України має намір ввести повний локдаун по всій країні з 24 грудня до 15 січня 2021 року.

Нагадаємо, керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що питання щодо введення повного локдауну буде розглянуте через тиждень, коли будуть відомі перші результати карантину вихідного дня.