Рішення про введення локдауну в Україні розглянуть 6 грудня

У п’ятницю, 6 грудня 2020 року, Верховна Рада розгляне питання про посилення обмежувальних заходів для боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19. Про це заявив глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Відносно години запитань до Уряду, звичайно, зараз тема номер один в країні – це медицина, пандемія, можливі варіанти локдаунів. Моя особиста думка, що … локдаун … повинен бути спрямований в першу чергу на зниження темпів зростання епідемії і збереження здоров’я кожного українця», – зазначив він.

Однак перед прийняттям остаточного рішення народні депутати хочуть заслухати міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Раніше народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що Кабінет міністрів України має намір ввести повний локдаун по всій країні з 24 грудня до 15 січня 2021 року.

Нагадаємо, керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що питання щодо введення повного локдауну буде розглянуте через тиждень, коли будуть відомі перші результати карантину вихідного дня.