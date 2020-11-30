Дубінський назвав дату введення локдауну в Україні

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що Кабінет міністрів України має намір ввести повний локдаун по всій країні з 24 грудня.

За його словами, він триватиме до 15 січня 2021 року.

Нагадаємо, глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що імовірність введення локдауну в Україні складає 90%.

За його словами, Уряд заявляє про якийсь «інтелектуальний локдаун» – скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт і так далі.

Раніше керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що питання щодо введення повного локдауну буде розглянуте через тиждень, коли будуть відомі перші результати карантину вихідного дня.