Імовірність введення локдауна в Україні 90%, але він буде «інтелектуальний», – Арахамія

Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що імовірність введення локдауну в Україні складає 90%.

«Імовірність повного локдауну 90%. Є шанси, що нам пощастить, але поки виглядає так, що ймовірність дуже висока. Тепер питання, як його правильно ввести і в якому форматі», – сказав він в ефірі каналу «Україна 24».

За його словами, Уряд заявляє про якийсь «інтелектуальний локдаун».

«Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а такий… скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт і так далі», – сказав Арахамія.

Він також допустив можливість зупинки громадського транспорту.

«Давайте розглянемо. Якщо ми зробимо локдаун умовно завтра, то всі підприємства працюють, і ми в цьому локдауні повинні “погасити” громадський транспорт, наприклад, київське метро. В цьому випадку ми зіткнемося з величезними труднощами щодо розвезення людей, яким чином вони доберуться до роботи. Якщо це станеться, наприклад, 27 грудня, то загалом ця проблема знімається як така. З погляду наслідків і незручностей для людей – звичайно, це зіпсує новорічні свята, але зате це не так сильно вдарить по економіці», – підкреслив політик.

Раніше керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що питання щодо введення повного локдауну буде розглянуте через тиждень, коли будуть відомі перші результати карантину вихідного дня.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в Україні необхідно негайно ввести локдаун на 3-4 тижні.

Зазначимо, що міністр культури України Олександр Ткаченко також вважає, що необхідно ввести двотижневий повний локдаун на новорічні свята.