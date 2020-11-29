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Україна

«Укрзалізниця» вирішила змінити колір вагонів

  • Свідров Олексій
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Укрзалізниця

В «Укрзалізниці» вирішили змінити забарвлення вагонів зі світлого фону на темний. Про це написав у Facebook глава компанії Володимир Жмак.

«Після того, як порадилися з провідниками, вирішили змінити і фарбування вагонів: світлий фон – на темний. Нові кольори – не лише гарно, а й практично. Провідники результатом задоволені», йдеться в повідомленні.

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Також Жмак повідомив, що продовжується ремонт парку вагонів.

«Дбаємо про безпеку й не забуваємо про дрібниці – встановлено камери, замінено поручні, облаштовано полички для мобільних телефонів та USB-розетки», – підкреслив він.

Нагадаємо, з 1 грудня 2020 року «Укрзалізниця» поновлює реалізацію чайно-кавової продукції у пасажирських поїздах.

Укрзалізниця
Укрзалізниця
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