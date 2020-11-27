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МОЗ України оновив список «червоних країн»

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до МОЗ України оновив список «червоних країн»
Список червоних країн за даними МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України оновило перелік країн «червоної» та «зеленої» зон за показниками поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Наразі до небезпечних країн входять 38 держав, серед яких Чорногорія, Люксембург, Грузія, Андорра, Сербія, Австрія, Словенія, Хорватія, Сан-Марино, Литва, Ліхтенштейн, Польща, Португалія, Швейцарія, Італія, Сполучені Штати Америки, Північна Македонія, Йорданія, Угорщина, Болгарія, Чеська Республіка, Швеція, Вірменія, Румунія, Боснія і Герцеговина, Франція, Корейська Народно-Демократична Республіка, Кірибаті, Маршаллові Острови, Мікронезія, Науру, Ніуе, Палау, Самоа, Тонга, Туркменістан, Тувалу та Вануату.

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В Україні на сьогодні показник активних хворих на COVID-19 становить 451,8 осіб на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, консультацію лікаря в Україні можна отримати не виходячи з дому.

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