МОЗ України оновив список «червоних країн»

Міністерство охорони здоров’я України оновило перелік країн «червоної» та «зеленої» зон за показниками поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Наразі до небезпечних країн входять 38 держав, серед яких Чорногорія, Люксембург, Грузія, Андорра, Сербія, Австрія, Словенія, Хорватія, Сан-Марино, Литва, Ліхтенштейн, Польща, Португалія, Швейцарія, Італія, Сполучені Штати Америки, Північна Македонія, Йорданія, Угорщина, Болгарія, Чеська Республіка, Швеція, Вірменія, Румунія, Боснія і Герцеговина, Франція, Корейська Народно-Демократична Республіка, Кірибаті, Маршаллові Острови, Мікронезія, Науру, Ніуе, Палау, Самоа, Тонга, Туркменістан, Тувалу та Вануату.

В Україні на сьогодні показник активних хворих на COVID-19 становить 451,8 осіб на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, консультацію лікаря в Україні можна отримати не виходячи з дому.