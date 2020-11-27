Кличко не буде закривати метрополітен в Києві в разі локдауна

Метрополітен Києва повинен продовжити роботу в разі введення в Україні локдауна. Про це заявив столичний мер Віталій Кличко.

«Якщо локдаун буде введений, нам потрібні чіткі правила дотримання карантину. Я буду наполягати, якщо локдаун буде введений, не зупиняти метро і громадський транспорт», – зазначив він.

За його словами, повна зупинка транспорту призведе до ще більшого порушення карантинних правил. Оскільки немає інших можливостей перевозити людей, вони будуть знаходиться в одному транспортному засобі у великій кількості.

Сьогодні заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що питання щодо введення повного локдауну буде розглянуте через тиждень, коли будуть відомі перші результати карантину вихідного дня.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в Україні необхідно негайно ввести локдаун на 3-4 тижні.

Зазначимо, що міністр культури України Олександр Ткаченко також вважає, що необхідно ввести двотижневий повний локдаун на новорічні свята.