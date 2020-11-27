ВР закликають якомога швидше прийняти закон про підтримку бізнесу

Заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів призвала Верховну Раду якнайшвидше ухвалити пакет законопроектів щодо підтримки підприємців на випадок посилення карантинних заходів, щоб уряд міг до кінця року надати кошти бізнесу.

«Президент вніс до парламенту пакет законопроектів, який стосується підтримки бізнесу у випадку, якщо буде запроваджений локдаун. Обсяг цієї підтримки до кінця року, який планується надати і ФОПам, і працівникам ФОПів, і безпосередньо самим підприємствам, сягає від 12 до 15 мільярдів гривень», – зазначила вона.

Ковалів має намір звернутися до депутатів, щоб разом обговорити, аби проголосувати цей законопроект, і з ковідного фонду встигнути до кінця року видати цей пакет підтримки тому бізнесу, який постраждає у разі впровадження локдауну.

Нагадаємо, 26 листопада 2020 року у Верховній Раді зареєстрований президентський законопроект №4429 «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2».

Згідно його, фізичні особи – підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень.

Крім того, суб’єкти господарювання одержать одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць.

Підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. Ця сума складе майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис. юридичних осіб.

Підкреслюється, що при посиленні обмежувальних заходів 200 тис. фізичних осіб – підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ.