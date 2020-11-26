Україна отримала безвізовий режим з карибською країною

Українці зможуть вільно подорожувати до Сент-Вінсенту і Гренадіни. Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

«Сьогодні разом з верховним комісаром Сент-Вінсент і Гренадіни в Великобританії Ценіо Льюїсом ми запустили безвізовий режим. Крок за кроком і всі країни Співдружності будуть безвізовими для українців», – написав він у Twitter.

Таким чином, українці зможуть спокійно знаходиться в цій карибській державі до 90 днів протягом 180 днів.

Пристайко особливо підкреслив, що дипломатичні відносини між країнами були встановлені лише в 2019 році.

Сент-Вінсент і Гренадіни – незалежна держава в Карибському морі, яка входить в Співдружність націй. Територія складається з острова Сент-Вінсент і 32 дрібних островів групи Гренадіни (в архіпелазі Малих Антильських островів).