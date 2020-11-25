Помер легендарний футболіст Дієго Марадона

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років. Про це повідомляє CNN.

Причиною смерті стала зупинка серця.

На початку листопада Марадона був госпіталізований. Оточення екс-футболіста збірної Аргентини спростовувало чутки про коронавірус. Зазначалося, що фахівець страждав від депресії.

Марадона вважається одним з кращих футболістів в історії. У період з 1977 по 1994 роки він провів 91 матч за збірну Аргентини і забив 34 голи. У 1986 році він привів Аргентину до перемоги на чемпіонаті світу, а в 1990 році разом з командою вийшов у фінал.

На клубному рівні Марадона виступав за «Аргентинос Хуніорс», «Бока Хуніорс», «Барселону», «Наполі», «Севілью» та «Ньюеллз Олд Бойз».

Марадона автор голу у ворота збірної Англії, який отримав назву «Гол століття», і визнаний найкращим голом в історії чемпіонатів. У тій же грі він забив м’яч рукою, цей випадок відомий як «Рука Бога».