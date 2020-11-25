Мінфін відзвітував про витрати грошей з COVID-фонду

У Міністерстві фінансів України заявили, що наразі із COVID-фонду було витрачено 41 мільярд гривень, що становить 62% від загальної суми.

Зазначається, що на заходи в сфері охорони здоров’я пішло 7,8 млрд грн:

на підвищення надбавок та доплат медичних працівників використано 4,2 млрд грн з передбачених 6,1 млрд грн, або 68,5%;

на будівництво та ремонт приймальних відділень спрямовано 1,7 млрд грн;

на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлі засобів індивідуального захисту використано 0,8 млрд грн з передбачених 4 млрд грн, або 20%;

місцевим бюджетам перераховано субвенцію на забезпечення лікарень киснем в розмірі 571 млн грн. Загалом на ці потреби передбачено 1,5 млрд грн;

на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень використано 0,5 млрд грн з передбачених 4,7 млрд грн, або 10,6%.

Крім цього, на заходи в сфері соціального захисту використано 9,4 млрд грн, 0,8 млрд грн – на виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, на заходи в сфері стимулювання економіки – 20,8 млрд грн.

Також на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення перераховано 20,76 млрд грн з передбачених 31,45 млрд грн.

На державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій використано 58 млн грн з передбачених 1 млрд грн, або 5,8%.

На забезпечення правопорядку використано 2,5 млрд грн з 2,7 млрд грн або 92%.

Нагадаємо, що бюджетні кошти із Фонду для боротьби з COVID-19 можна буде використати на реалізацію окремих періодів виробництва телевізійних серіалів патріотичного спрямування.