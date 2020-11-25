Мінкульт України назвав патріотичні серіали, які претендують на держкошти

У Міністерстві культури та інформаційної політики опублікували список серіалів патріотичного спрямування, які претендують на державне фінансування.

До нього ввійшли 33 проектів, які за результатами оцінювання отримали середню оцінку не менше 17 балів.

Розмір підтримки складатиме не більше ніж 50% загальної кошторисної вартості.

Проекти, які увійшли до другого туру пітчингу патріотичних серіалів:

ТОВ “РРП Груп”, Безодня”.

ТОВс “Стар медіа продюсерський хаб”, “Битва шкіл”.

ТОВ “Три-я-да продакшн”, “Боснійський конвой”.

ТОВ “РРП груп”, “В. Лобановський. Теорія поля”.

ТОВ “РРП Груп”, “Виклик”.

ТОВ “Три-я-да продакшн”, “Виходьте без дзвінка-4”.

ТОВ “КС продакшн”, “Володарі стародавнього Києва”.

ТОВ “Крісті фільм”, “Дональд і Рональд блукають Україною”.

ТОВ “Фільм ю ей продакшн”, “Зілля”.

ТОВ “Крісті фільм”, “Зона 51”.

ТОВ “Про продакшн Україна”, “Івасюк. RUTA-марафон”.

ПрАТ “Одеська кіностудія”, “Королі світу”.

ПрАТ “Одеська кіностудія”, “Лікар Філатов”.

ТОВ “Сінемадей”, “Мазепа”.

ТОВ “Прокіно”, “Мама”.

ТОВ “Інсайт Медіа”, “Мистецтво волі. Ніл Хасевич”.

ТОВ “Прокіно”, “Наймичка”.

ТОВ “Студія “Кінороб””, “Наставник”.

ТОВ “Стар медіа продюсерський хаб”, “Одіссея доктора Хавкіна”.

ТОВ “Стар медіа продюсерський хаб”, “Олена Теліга. Неймовірна”.

ТОВ “Т.Т.М.”, “Пінзель.Сім печаток”.

ТОВ “Студія “Кінороб””, “Подолання”.

ТОВ “Старлайт фільмс”, “Принцеса квітів”.

ТОВ “Солар медіа інтертеймент”, “Ревізор”.

ТОВ “КС продакшн”, “Рідний чужий дім”.

ТОВ “КС продакшн”, “СБУ”.

ТОВ “Прототип продакшн”, “Скажені сусіди”.

ТОВ “Стар медіа продюсерський хаб”, “Спиртовоз”.

ТОВ “Старлайт філмс”, “Сталева лілія”.

ТОВ “Т.Т.М.”, “Стефа”.

ТОВ “Прокіно”, “Сусіди”.

ТОВ “Стар медіа продюсерський хаб”, “Тут і тепер”.

ТОВ “ІнсайтМедіа”, “Шлях до світанку”.

Державна підтримка надається проектам, за результатами яких до 18 грудня цього року буде створений вже готовий серіал чи будуть завершені окремі етапи – розвитку, розробки режисерського сценарію, підготовчого або знімального періоду.

В липні 2020 року уряд виділив 1 млрд грн на підтримку креативних індустрій, зокрема 100 млн грн – на створення і поширення телесеріалів патріотичного спрямування.

Нагадаємо, бюджетні кошти із Фонду для боротьби з COVID-19 можна буде використати на реалізацію окремих періодів виробництва телевізійних серіалів патріотичного спрямування.