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Спорт

ФІФА назвав номінантів на нагороду The Best 2020

  • Свідров Олексій
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Міжнародна федерація футболу оголосила номінантів на нагороду The Best в 2020 році.

Серед номінантів на приз найкращому футболістові: Кріштіану Роналду (Португалія / Ювентус),  Кевін Де Брюйне (Бельгія / Манчестер Сіті),  Роберт Левандовські (Польща / ФК Баварія Мюнхен),  Садіо Мане (Сенегал / Ліверпуль),  Кіліан Мбаппе (Франція / Париж Сен-Жермен),  Ліонель Мессі (Аргентина / ФК Барселона),  Неймар (Бразилія / Париж Сен-Жермен),  Серхіо Рамос (Іспанія / Реал Мадрид),  Мохамед Салах (Єгипет / Ліверпуль),  Вірджил ван Дейк (Нідерланди / Ліверпуль).

Найкращим воротарем може стати Аліссон Беккер (Бразилія / Ліверпуль),  Тібо Куртуа (Бельгія / Реал Мадрид),  Кейлор Навас (Коста-Ріка / Париж Сен-Жермен),  Мануель Нойєр (Німеччина / ФК Баварія Мюнхен),  Ян Облак (Словенія / Атлетіко Мадрид) чи  Марк-Андре тер Штеген (Німеччина / ФК Барселона).

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На нагороду кращого тренера претендують Марсело Б’єльса (Аргентина / Лідс Юнайтед),  Ханс-Дітер Флік (Німеччина / ФК Баварія Мюнхен),  Юрген Клопп (Німеччина / Ліверпуль),  Хулен Лопетегі (Іспанія / Севілья)  та Зінедін Зідан (Франція / Реал Мадрид).

Премія ФІФА Пушкаша за найкращий гол:

  • Ширлі Круз (Коста-Ріка) – Коста-Ріка – Панама [відбіркові матчі КОНКАКАФ на Олімпіаду] (28 січня 2020 р.)
  • Джорджіан Де Арраскаета (Уругвай) – Чіпа – Фламенго [чемпіонат Бразилії] (25 серпня 2019 р.)
  • Джордан Флорес (Англія) – Шемрок Роверс – Дандалк [чемпіонат Ірландії] (28 лютого 2020 р.)
  • Андре-П’єр Жиньяк (Франція) – Тигрес – Пумас [чемпіонат Мексики] (1 березеня 2020 р.)
  • Софі Інгл (Уельс) – Арсенал – Челсі – [Жіноча Суперліга Англії] (19 січня 2020 р.)
  • Златко Юнузович (Австрія) – Рапід – Зальцбург [чемпіонат Австрії] (24 червня 2020 р.)
  • Хломфо Кека (ПАР) – Мамелоді Сандаунс – Кейптаун Сіті [чемпіонат Південної Африки] (20 серпня 2019 р.)
  • Сон Хин Мін (Корея) – Тоттенхем – Бернлі [англійська Прем’єр-ліга] (7 грудня 2019)
  • Леонель Кіньонес (Еквадор) – Католика Університатя – Макара [чемпіонат Еквадору] (19 серпня 2019 р.)
  • Луїс Суарес (Уругвай) – Барселона – Мальорка [чемпіонат Іспанії] (7 грудня 2019 р.)
  • Керолайн Вейр (Шотландія) – Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед [Жіноча Суперліга Англії] (7 вересня 2019 р.)
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