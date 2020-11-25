ФІФА назвав номінантів на нагороду The Best 2020

Міжнародна федерація футболу оголосила номінантів на нагороду The Best в 2020 році.
Серед номінантів на приз найкращому футболістові: Кріштіану Роналду (Португалія / Ювентус), Кевін Де Брюйне (Бельгія / Манчестер Сіті), Роберт Левандовські (Польща / ФК Баварія Мюнхен), Садіо Мане (Сенегал / Ліверпуль), Кіліан Мбаппе (Франція / Париж Сен-Жермен), Ліонель Мессі (Аргентина / ФК Барселона), Неймар (Бразилія / Париж Сен-Жермен), Серхіо Рамос (Іспанія / Реал Мадрид), Мохамед Салах (Єгипет / Ліверпуль), Вірджил ван Дейк (Нідерланди / Ліверпуль).
Найкращим воротарем може стати Аліссон Беккер (Бразилія / Ліверпуль), Тібо Куртуа (Бельгія / Реал Мадрид), Кейлор Навас (Коста-Ріка / Париж Сен-Жермен), Мануель Нойєр (Німеччина / ФК Баварія Мюнхен), Ян Облак (Словенія / Атлетіко Мадрид) чи Марк-Андре тер Штеген (Німеччина / ФК Барселона).
На нагороду кращого тренера претендують Марсело Б’єльса (Аргентина / Лідс Юнайтед), Ханс-Дітер Флік (Німеччина / ФК Баварія Мюнхен), Юрген Клопп (Німеччина / Ліверпуль), Хулен Лопетегі (Іспанія / Севілья) та Зінедін Зідан (Франція / Реал Мадрид).
Премія ФІФА Пушкаша за найкращий гол:
- Ширлі Круз (Коста-Ріка) – Коста-Ріка – Панама [відбіркові матчі КОНКАКАФ на Олімпіаду] (28 січня 2020 р.)
- Джорджіан Де Арраскаета (Уругвай) – Чіпа – Фламенго [чемпіонат Бразилії] (25 серпня 2019 р.)
- Джордан Флорес (Англія) – Шемрок Роверс – Дандалк [чемпіонат Ірландії] (28 лютого 2020 р.)
- Андре-П’єр Жиньяк (Франція) – Тигрес – Пумас [чемпіонат Мексики] (1 березеня 2020 р.)
- Софі Інгл (Уельс) – Арсенал – Челсі – [Жіноча Суперліга Англії] (19 січня 2020 р.)
- Златко Юнузович (Австрія) – Рапід – Зальцбург [чемпіонат Австрії] (24 червня 2020 р.)
- Хломфо Кека (ПАР) – Мамелоді Сандаунс – Кейптаун Сіті [чемпіонат Південної Африки] (20 серпня 2019 р.)
- Сон Хин Мін (Корея) – Тоттенхем – Бернлі [англійська Прем’єр-ліга] (7 грудня 2019)
- Леонель Кіньонес (Еквадор) – Католика Університатя – Макара [чемпіонат Еквадору] (19 серпня 2019 р.)
- Луїс Суарес (Уругвай) – Барселона – Мальорка [чемпіонат Іспанії] (7 грудня 2019 р.)
- Керолайн Вейр (Шотландія) – Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед [Жіноча Суперліга Англії] (7 вересня 2019 р.)