Кабмін не виключає введення локадуна на зимові свята

Кабінет міністрів готує план карантинних обмежень в Україні, який буде застосований в разі погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцією COVID-19. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня — період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати», – зазначив він.

За його словами, Уряд не приховує та говорить відкрито, що розробляє план реагування на випадок погіршення ситуації.

«Бо наші кроки мають бути зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу», -підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, міністр культури України Олександр Ткаченко вважає, що необхідно ввести двотижневий повний локдаун на новорічні свята.

Підкреслимо, що консультацію лікаря в Україні можна отримати не виходячи з дому.