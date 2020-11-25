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Події Україна

Кабмін не виключає введення локадуна на зимові свята

  • Свідров Олексій
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Кабінет міністрів готує план карантинних обмежень в Україні, який буде застосований в разі погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцією COVID-19. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня — період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати», – зазначив він.

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За його словами, Уряд не приховує та говорить відкрито, що розробляє план реагування на випадок погіршення ситуації.

«Бо наші кроки мають бути зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу», -підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, міністр культури України Олександр Ткаченко вважає, що необхідно ввести двотижневий повний локдаун на новорічні свята.

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Підкреслимо, що консультацію лікаря в Україні можна отримати не виходячи з дому.

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