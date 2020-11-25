В Україні вступили в силу зміни до Правил дорожнього руху, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів і пішоходів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Якщо раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті. Це правило зобов’язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати», – йдеться в повідомленні.

В той же час не пристібатися в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.

Велосипедистам в свою чергу дозволили рух смугою для маршрутних транспортних засобів, а от пішоходи повинні використовувати світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.