Стало відомо, хто в Україні отримає вакцину від COVID-19 в першу чергу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати понад 8 млн доз майбутньої вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

«Міністерство охорони здоров’я провело розмову з представниками COVAX. Це ініціатива щодо глобального доступу країн до вакцини проти коронавірусу. Було визначено поетапний план постачання майбутньої вакцини в Україну. Перший етап – 1 мільйон 200 тисяч доз. А загалом Україна розраховує отримати понад 8 мільйонів доз майбутньої вакцини», – зазначив він.

Підкреслюється, що пріоритет у щепленні отримають медичні працівники, військові, вчителі, особи з групи ризику, зокрема люди, старші 60 років.

«Також ми збільшуємо кількість щоденних тестувань, зокрема безкоштовних тестів через мобільні бригади. Працюємо, щоб у кожній області забезпечити достатню кількість ліжок та кисню, а також посилюємо контроль за дотриманням карантинних заходів», – додав Зеленський.

Як стало відомо, вартість вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19 складе 7 доларів.

Нагадаємо, Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно.

Раніше стало відомо, що Сполученні Штати Америки сприятимуть посиленню комунікації України з компаніями-виробниками вакцин від COVID-19 для пришвидшення підписання контрактів на отримання препарату.

Зазначимо, що компанії Pfizer і BioNTech завершили випробувальний період своєї вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Її ефективність зросла до 95%.