До кінця року в Україні буде більше 1 млн хворих на COVID-19, – прогноз

Національна академія наук України прогнозує, що до кінця 2020 року в країні буде більше 1 мільйона хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Так, до кінця листопада може бути приблизно 1 649 померлих від COVID-19, приблизно до 20 грудня – понад 18 тисяч. До кінця листопада вилікуваних може бути 349588, до другої половини грудня – майже 600 тисяч.

«З урахуванням того, що минулий прогнозний тиждень не продемонстрував наявність будь-яких видимих зрушень в тенденції розвитку епідемії COVID-19 в Україні, цілком очікувано, що прогнози показують настільки ж негативний розвиток епідеміологічної ситуації в країні в найближчій перспективі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у грудні буде близько 20000 хворих на коронавірус на добу.