У Києві виписали 17 штрафів за відсутність масок в громадському місці

Протягом останніх вихідних київські поліцейські перевірили 1509 закладів господарської діяльності, серед яких розважальні заклади, заклади громадського харчування, торгівельно-розважальні центри тощо.

«У 243 випадках виявили порушення карантинних обмежень, а відтак за невиконання вимог ч.1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб складено адмінпротоколи. За це передбачено накладення штрафу від 34 до 170 тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, проводились перевірки в громадських спорудах та громадському транспорті на предмет носіння громадянами засобів індивідуального захисту. У результаті за порушення вимог ч. 2 ст. 44-3 КУпАП складено 17 адміністративних протоколів, за що передбачено штраф від 170 до 255 гривень.

Нагадаємо, 6 листопада 2020 року Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №3891 про штрафи за відсутність масок в громадських місцях.

Штраф складе від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).

19 листопада 2020 року закон отримав підпис президента.