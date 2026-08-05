Україна та Чехія викрили шахрайський call-центр, який ошукав інвесторів на понад 8,4 млн грн

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у межах роботи спільної слідчої групи за участю українських і чеських правоохоронців повідомлено про підозру 10 працівникам київського call-центру, яких підозрюють у шахрайстві та легалізації незаконно одержаних доходів.

Встановлено, що упродовж 2022–2025 років учасники схеми переконували громадян Чехії інвестувати кошти у криптовалюту. Щоб змусити людей вкладати дедалі більші суми, вони створювали в особистих кабінетах інвесторів видимість успішної торгівлі та зростання прибутків. Насправді ж жодного заробітку потерпілі не отримували, а після переказу коштів втрачали можливість їх повернути.

Наразі встановлено дев’ять потерпілих – громадян Чехії. За даними слідства, завдані їм збитки перевищують 8,4 млн грн. Саме після звернень потерпілих до правоохоронних органів Чехії вдалося розпочати спільне міжнародне розслідування, у результаті якого встановили осіб, причетних до шахрайської схеми.

Серед підозрюваних як працівники, які безпосередньо спілкувалися з «інвесторами», змушуючи перераховувати гроші, так і люди, які займалися переведенням валюти з рахунків та подальшою легалізацією грошей.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3, 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурори подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Чотирьом підозрюваним судом визначено застави у сумі від 266 тис. грн до 1 млн грн, ще трьом – цілодобовий домашній арешт, двом підозрюваним – нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржує ці запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.