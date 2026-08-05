На лінії зіткнення загинув Олексій Юков, який з 2014 року повертав тіла полеглих захисників з поля бою (ВІДЕО)

5 серпня стало відомо про загибель військового археолога, лідера пошукової групи Плацдарм Олексія Юкова, який повертав тіла українських захисників з фронту.

Про це повідомила його дружина Євгенія Калугіна, яка написала: «Мій чоловік загинув».

Активістка Аліна Боднар поширила фото Олексія Юкова та додала допис, в якому зазначила, що у лідера групи Плацдарм залишилися дружина, рідні та близькі.

«Сил дружині, рідним та близьким… Неймовірної сили Людина. Він з 2014 року повертав тіла наших загиблих військових, займався пошуком зниклих безвісти. Честь і шана…», — написала Боднар.

Як повідомив військовий Сергій Гнезділов, Юков загинув під час ексгумації тіл, отримавши поранення на лінії зіткнення. «Велика втрата для мене особисто та мого кола спілкування. Більшу частину свого життя він повертав загиблим імена, жив в Словʼянську. Його імʼя — це про Український Донбас та повагу до кожного загиблого, якого він повернув рідним», — розповів Гнезділов.

Олексій Юков — відомий український пошуковець зі Слов’янська, який понад 25 років допомагає повертати з поля бою тіла загиблих воїнів. До 2014 року чоловік шукав тіла німецьких та радянських військових часів Другої світової війни, а після 2014 року почав займатися пошуком тіл полеглих українських захисників та тіл окупантів, щоб повертати їх до них додому.

«Ми працюємо безпосередньо на лінії зіткнення, на місцях, де рік-два йшли бої. Ми працюємо на одну мету — повернути наших хлопців та дівчат. І щоб повернути російських солдатів додому, тому що їхня земля там, ми не можемо, щоб тут були братські могили, щоб тут лежали безіменні російські солдати. У ХХІ столітті такого не може бути», — говорив Олексій Юков у квітні 2025 року Раміні Есхакзай.

Ще два дні тому пошуковець публікував відео на своїй сторінці в Facebook.

«Я, як пошуковець бачу війну в усіх проявах, стикаючись як з причинами так і наслідками. Тут людське життя не коштує нічого. Тут все як не в кіно. Між двох світів збираємо тіла і душі, щоб повернути їх з війни. І ті хто доторкнувся до війни, залишається з нею і в ній, бо вона вже не відпускає нікого», — писав Олексій.



