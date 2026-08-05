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Допоможіть знайти 13-річну Настю з Луганщини

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Допоможіть знайти 13-річну Настю Щолокову з Луганщини.

1 вересня 2024 року дівчинка зникла у м. Сіверодонецьк. До теперішнього часу про неї немає жодних звісток. 

Прикмети дитини: виглядає на 13-14 років., середня статура, карі очі, русяве волосся.

Якщо Ви десь бачили цю дитину – телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000 або напишіть нам в чат-бот  – @missingchildren_bot!

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Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки – безкоштовні.

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