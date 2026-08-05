Допоможіть знайти 13-річну Настю з Луганщини

Допоможіть знайти 13-річну Настю Щолокову з Луганщини.

1 вересня 2024 року дівчинка зникла у м. Сіверодонецьк. До теперішнього часу про неї немає жодних звісток.

Прикмети дитини: виглядає на 13-14 років., середня статура, карі очі, русяве волосся.

Якщо Ви десь бачили цю дитину – телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000 або напишіть нам в чат-бот – @missingchildren_bot!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки – безкоштовні.