19-річний Олександр Мустяце із Кринок, що на Херсонщині, перебуває у реєстрі «Діти війни» як зниклий безвісти. Активісти Back to Ukraine встановили: Олександр не зник, він воює на боці росії.

Хлопець публікував фото у військовій формі, з триколором та «z» символікою, у спорядженні за кермом квадроцикла. На одній зі світлин — пошкоджена кулями автівка після штурму українських позицій. На іншому — хлопець у бандажі після поранення.

Через товариша Олександра активісти встановили: восени 2025 року хлопець у складі групи штурмував українські позиції, де й був поранений. Лікувався у москві, після чого повернувся на війну проти України.

У соцмережах Олександр Мустяце сидить зі сторінки дружини Вікторії, або з акаунту під прізвищем Фаменок. Активісти зв’язались із ним напряму, щоб зрозуміти — як і чому український підліток опинився в російській армії. Олександр відповів коротко: «росія завжди була в моєму серці».