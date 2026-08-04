На Полтавщині посадовців і підприємця обвинувачують у закупівлі оптики для військових за завищеними цінами

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього директора департаменту міської ради, двох спеціалістів із публічних закупівель цього департаменту та колишнього керівника приватного товариства.

За даними слідства, у 2023 році в межах місцевої програми підтримки обороноздатності вони організували закупівлю 165 монокулярів нічного бачення, тепловізорів і тепловізійних прицілів загальною вартістю понад 18 млн грн.

Щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначеній компанії, посадовці провели формальний аналіз ринку. Для обґрунтування цін вони використали комерційні пропозиції підприємств, які фактично не торгували таким обладнанням, а до тендерної документації внесли умови, що обмежували конкуренцію.

Після укладення договору учасники схеми, за версією слідства, оформили документи про нібито повну поставку оптичних приладів. Однак на той момент товариство ще не придбало обладнання.

Попри це, на підставі підписаних документів компанії перерахували з місцевого бюджету всю суму за договором – понад 18 млн грн.

Лише після отримання коштів керівник товариства закупив оптичні прилади за значно нижчою ціною. Частину одержаних коштів він, за даними слідства, надалі легалізував через фінансові операції з іншими суб’єктами господарювання.

Унаслідок цього місцевому бюджету завдано понад 3,4 млн грн збитків.

Обвинуваченим інкримінують зловживання службовим становищем і службове підроблення, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Колишньому керівнику товариства також інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 1 ст. 209 КК України).

У кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про відшкодування завданих збитків.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.