Гундяєв готує ідеологічне підґрунтя для посилення мобілізації в рф

Очільник РПЦ Кирило Гундяєв видав книгу «Війна. За межами видимих ​​причин і наслідків», у якій надає агресії проти України «спокутувального значення». Так він готує підгрунтя для подальшого розгортання війни і нової хвилі мобілізації.

У виданні стверджується, що «земне призначення росіян — бути воїнами Господа», тому російський народ закликають не «ухилятися від історичного обов’язку бути переможцями» та розглядати патріотизм під «духовним кутом зору».

Подібна риторика — це свідома психологічна та ідеологічна обробка російського суспільства. У книзі очільник рпц участь у війні подає як «богоугодну справу», тим самим знімаючи моральні бар’єри для громадян.

Використання концепту «священної війни» та релігійного культу смерті демонструє, що рпц на чолі з кирилом є не релігійною організацією, а одним із ключових елементів системи державної пропаганди та важливим стовпом воєнної машини кремля.