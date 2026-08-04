Вступна кампанія до Національної академії сухопутних військ триває до 1 вересня

Національна академія сухопутних військ у місті Львові продовжує вступну кампанію. Абітурієнти можуть подавати документи безпосередньо до приймальної комісії Академії, без звернення до ТЦК та СП.

Чинні правила прийому передбачають можливість вступу без результатів НМТ.

Навчання в Національній академії сухопутних військ поєднує ґрунтовну теоретичну підготовку із практикою на сучасній навчально-матеріальній базі.

Курсанти опановують новітні технології ведення бойових дій, безпілотні системи, сучасне озброєння та військову техніку, інтенсивно вивчають англійську мову, проходять міжнародні навчання та здобувають досвід від офіцерів із реальним бойовим досвідом.

Під час навчання курсанти повністю забезпечуються державою: безкоштовним проживанням, харчуванням, медичним обслуговуванням, речовим майном і щомісячним грошовим забезпеченням від 10 до 23 тисяч гривень.

Після завершення навчання випускники отримують офіцерське звання, диплом бакалавра та гарантоване призначення на посади у ЗСУ.

Загальні вимоги до вступників

Вік – від 16 (якщо 17 виповнюється до кінця 2026 року) до 30 років

Потрібно мати повну загальну середню освіту.

Подати документи можна до 1 вересня.

Детальну інформацію щодо вступу можна отримати у приймальній комісії Національної академії сухопутних військ за тел.: 0982427146, 0994218054.

Або на сайті Академії: https://www.vstup-nasv.info