Путінські окупанти знищили церкву 1726 року

2 серпня внаслідок чергової російської атаки на Берислав згоріла Свято-Введенська церква – пам’ятка архітектури національного значення. Пожежу спричинив удар російського дрона.

Храм донині залишався чи не єдиною культовою спорудою на деокупованій частині Херсонщини, яку дивом не пошкодили обстріли.

Храм був збудований у 1726 році з дуба. Під час його спорудження не використали жодного металевого цвяха: для з’єднання конструкцій слугували дерев’яні шпонки. Церква належить до середньонаддніпрянської архітектурної школи та є поодиноким прикладом запорозького церковного зодчества.

До цього часу храм перебуває в управлінні Новокаховської єпархії УПЦ МП, яку продовжує очолювати громадянин Росії – митрополит Філарет (Звєрєв). У серпні 2023 року Бериславська міська військова адміністрація звернулася до Міністерства культури та інформаційної політики України з пропозицією повернути храм у державну власність, однак звернення залишилося без відповіді.

Від початку повномасштабного вторгнення настоятель церкви о. Олександр Михайленко співпрацював з окупаційною владою, а після деокупації лівобережжя Херсонщини втік разом із російськими військами. Новим настоятелем храму став о. Микола Понич, переведений до Берислава з тимчасово окупованого села Тавричанки Каховського району, де він тривалий час був парохом місцевого храму.