На Херсонщині розшукують зниклу дитину – Катерину Коваль (ВІДЕО)

Зверніть увагу! Це старе фото дівчинки, зараз їй уже 16 років. Але ми дуже сподіваємося, що все ж, хтось із вас упізнає Катерину та допоможе у її пошуках.

Через те, що зникла дівчина в окупації, на жаль, подробиць майже немає. Знаємо, що на момент зникнення Катя мешкала у Чорнянці Херсонської області, але, що з нею сталося і де вона перебуває зараз – невідомо.

Друзі, будь ласка, не залишайтеся байдужими і зробіть репост цього відео, поділіться з рідними та друзями, можливо, хтось із них щось знає про Катерину Коваль. Повідомити нам можна на гарячу лінію за номером 116 000. Дзвінки безкоштовні.