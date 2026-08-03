Начальника ТЦК на Волині судитимуть за одержання 7 тисяч доларів за фіктивний висновок ВЛК

Прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Його обвинувачують в одержанні 7 тис доларів США неправомірної вигоди за організацію оформлення військовозобов’язаному фіктивної тимчасової непридатності до військової служби.

За даними слідства, наприкінці березня 2026 року до посадовця звернулися щодо можливості виїзду за кордон військовозобов’язаного. Він повідомив, що за 7 тисяч доларів США може організувати оформлення тимчасової непридатності незалежно від фактичного стану здоров’я.

Для реалізації схеми підготували медичні документи з вигаданими діагнозами, хоча необхідних обстежень чоловік не проходив. За вказівкою обвинуваченого йому потрібно було лише прибути до визначеного медзакладу, де мали видати заздалегідь підготовлені документи.

Після одержання всієї суми неправомірної вигоди посадовець організував проходження ВЛК, оформлення висновку про тимчасову непридатність та внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

У червні 2026 року чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід, відсторонив від виконання службових обов’язків, а також наклав арешт на автомобіль і грошові кошти обвинуваченого.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.