“Чесний призов”: ДБР масово “трясе” ТЦК по всій країні та вручає підозри

Державне бюро розслідувань у взаємодії з ГШ Збройних сил України проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов». Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.

🔹 Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних.

🔹 Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок.

🔹 Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав «чистий четвер».

🔹 За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни.

Про це повідомили у ДБР.

Нагадаємо, Міноборони планує заборонити працівникам ТЦК вимикати бодікамери під час проведення мобілізаційних заходів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що силові та незаконні методи під час мобілізації не сприяють посиленню української армії, а навпаки — нерідко призводять до випадків самовільного залишення військової частини (СЗЧ), що створює додаткові проблеми для Збройних сил України.

Встановлено, що група осіб за гроші допомагала військовозобов’язаним позбутися статусу порушника військового обліку, пройти необхідні процедури без ризику бути мобілізованими та отримати час для подальшого бронювання.

Організували оборудку чоловік та його співмешканка, яка раніше працювала оператором одного зі столичних ТЦК та СП. Використовуючи набуті знання і зв’язки, вони залучили до незаконної діяльності чинного оператора територіального центру комплектування.

Посадовець використовував власний електронний ключ доступу до реєстру та без законних підстав змінював інформацію про військовозобов’язаних на системній основі.

Без їхньої особистої присутності він вносив відомості про зміну місця військового обліку, скасовував статус розшуку або порушника військового обліку, створював записи про звірку даних, вручення документів оповіщення та направлення на військово-лікарську комісію.

Учасники оборудки встановили чіткі тарифи на свої «послуги»:

2,5 тис. доларів США — за видалення даних про порушення військового обліку щодо осіб рядового та сержантського складу;

3 тис. доларів США — щодо офіцерів;

1,7 тис. доларів США — за організацію проходження військово-лікарської комісії без вжиття заходів щодо мобілізації.

Працівники ДБР задокументували 18 епізодів, коли організатори отримали 2,5 тисячі доларів США за видалення з реєстру відомостей про порушення військового обліку конкретним військовозобов’язаним. Після передачі грошей оператор ТЦК вніс відповідні зміни до державної інформаційної системи.

Встановлено, що посадовець систематично використовував службовий доступ та аналогічним способом незаконно змінив дані щодо значної кількості військовозобов’язаних.

Оператору ТЦК повідомлено про підозру в несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно (ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

ДБР встановлює всіх причетних до оборудки та перевіряє інші можливі факти незаконного втручання в державні інформаційні системи.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

На Кіровоградщині працівник районного ТЦК та СП разом із правоохоронцями вимагали щомісячну плату з підприємців за невжиття заходів щодо мобілізації їхніх працівників, а за 8 тисяч доларів США пропонували оформити фіктивне бронювання через внесення неправдивих даних до системи «Оберіг».

Викриття є одним із результатів масштабної роботи ДБР з очищення системи комплектування від корупції та зловживань, які створюють незаконні переваги для окремих військовозобов’язаних і безпосередньо шкодять обороноздатності держави.

Працівник одного з відділів Олександрійського районного ТЦК та СП відповідав за внесення й оновлення даних військовозобов’язаних в електронній системі «Оберіг». Службовий доступ до системи він вирішив використати для незаконного заробітку.

До оборудки посадовець залучив правоохоронця, який добре знав місцевих підприємців та мав вихід на них.

Фігуранти вимагали від підприємців щомісяця платити за те, щоб їхніх найманих працівників не мобілізували. Крім того, за 8 тисяч доларів США вони обіцяли оформити фіктивне бронювання, внісши неправдиві відомості до системи «Оберіг».

Працівники ДБР затримали посадовця ТЦК та правоохоронцяпід час отримання грошей за незаконне бронювання. Передачу коштів вони організували просто посеред траси.

Після викриття фігуранти спробували втекти, однак їх затримали правоохоронці.

Наразі тривають обшуки за місцями їхнього проживання.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі та з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.

«Чесний призов»: перші результати масштабної спецоперації ДБР у територіальних центрах комплектування

🔴 Державне бюро розслідувань продовжує масштабну загальнодержавну спецоперацію «Чесний призов», спрямовану на очищення системи комплектування від корупції, фальсифікацій, незаконного насильства та інших зловживань, які шкодять мобілізації й обороноздатності держави.

🔹 Слідчі дії відбуваються одночасно у різних регіонах України в межах низки кримінальних проваджень. Працівники ДБР перевіряють діяльність посадовців ТЦК та СП, їхні зв’язки з посередниками, підприємцями та іншими особами, які могли допомагати військовозобов’язаним уникати передбачених законом процедур.

🔹 Навіть невелика частина результатів спецоперації, про які вже можна говорити, свідчать про широкий спектр можливих зловживань.

🔹 Так, у Києві викрито незаконне втручання до реєстру «Оберіг». За гроші військовозобов’язаним змінювали місце обліку, скасовували статус порушника або розшуку та створювали фіктивні записи про проходження необхідних процедур. Вартість таких «послуг» сягала кількох тисяч доларів США.

🔹 На Кіровоградщині працівники ДБР затримали посадовця ТЦК та поліцейського, які вимагали з підприємців щомісячну плату за невжиття заходів щодо мобілізації працівників, а за 8 тисяч доларів США пропонували оформити фіктивне бронювання.

🔹 На Дніпропетровщині та Харківщині перевіряються факти маніпуляцій із військовим обліком і штучного завищення показників мобілізації. До системи «Оберіг» могли вносити недостовірні дані, зокрема обліковувати як новопризваних чоловіків, які вже тривалий час проходили військову службу. Також перевіряються факти безпідставної видачі повісток та переведення військовослужбовців із бойових частин до ТЦК та СП.

🔹 Подібні порушення виявляються і в інших регіонах.

🔹 Окремий напрям операції — протидія незаконному насильству та покриванню таких злочинів. На Київщині повідомлено про підозру начальнику відділу ТЦК, який знав про побиття цивільних підлеглим, однак не повідомив про це правоохоронні органи.

🔹 Також слідчі перевіряють можливе оформлення фіктивних висновків ВЛК, незаконне зняття з військового обліку, внесення даних про службу в неіснуючих військових частинах, вимагання грошей та інші службові зловживання. Такі епізоди мають міжрегіональний характер і можуть стосуватися значної кількості військовозобов’язаних.

🔹 Спецоперація «Чесний призов» залишається в активній фазі. Тривають обшуки, аналіз вилучених документів і цифрових носіїв, встановлення повного кола причетних та закріплення доказів.

🔹 Остаточні результати операції, кількість повідомлених підозр та інші процесуальні рішення ДБР оприлюднюватиме поетапно — після завершення відповідних слідчих дій та в обсязі, який не зашкодить досудовому розслідуванню.