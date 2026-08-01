Загадкова смерть у ТЦК: на Львівщині у приміщенні військкомату знайшли загиблого військовослужбовця

У Львівському ОТЦК та СП призначено службове розслідування за фактом смерті військовослужбовця
Сьогодні близько 07:30 у службовому приміщенні першого відділу Яворівського РТЦК та СП у місті Мостиська було виявлено військовослужбовця без ознак життя.
Наразі правоохоронцями проводяться слідчі дії. Попередня кваліфікація події – самогубство. Решта обставин з’ясовується.
Відповідно до наказу начальника Львівського обласного ТЦК та СП призначено спеціальне розслідування, яке проводить відповідна комісія.
Група комунікацій Львівського ОТЦК та СП