Загадкова смерть у ТЦК: на Львівщині у приміщенні військкомату знайшли загиблого військовослужбовця

У Львівському ОТЦК та СП призначено службове розслідування за фактом смерті військовослужбовця

Сьогодні близько 07:30 у службовому приміщенні першого відділу Яворівського РТЦК та СП у місті Мостиська було виявлено військовослужбовця без ознак життя.

Наразі правоохоронцями проводяться слідчі дії. Попередня кваліфікація події – самогубство. Решта обставин з’ясовується.

Відповідно до наказу начальника Львівського обласного ТЦК та СП призначено спеціальне розслідування, яке проводить відповідна комісія.

Група комунікацій Львівського ОТЦК та СП